M5S nel Sannio | Conte sceglie Iarusso per rilanciare il movimento

Giuseppe Conte ha annunciato la nomina di Gabriele Iarusso come coordinatore del Movimento 5 Stelle nella provincia di Benevento. La scelta mira a rafforzare il ruolo del movimento in un territorio caratterizzato da un calo di popolazione e da una crescente attenzione ai giovani. Il nuovo programma si concentra sull’incremento del coinvolgimento giovanile e sulla lotta allo spopolamento, con l’obiettivo di rilanciare l’attività del movimento locale.

?? Cosa sapere Giuseppe Conte nomina Gabriele Iarusso coordinatore M5S nella provincia di Benevento. Il nuovo programma punta al coinvolgimento giovanile e al contrasto allo spopolamento sannilo. Giuseppe Conte ha ufficialmente designato Gabriele Iarusso, attuale primo cittadino di Circello, a guidare il Movimento 5 Stelle nella provincia di Benevento, segnando un punto di svolta per l'organizzazione nel Sannio. La decisione del Presidente del Movimento punta a rinnovare la struttura territoriale .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S nel Sannio: Conte sceglie Iarusso per rilanciare il movimento Notizie correlate Conte sceglie sei vicepresidenti per il M5s: i nomiGiuseppe Conte ha individuato i componenti della squadra di vicepresidenti – ben sei – che guiderà il Movimento 5 stelle, comunicandoli poi tramite... Leggi anche: M5S, Grillo porta in tribunale Conte sul simbolo e il nome del Movimento Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conte nomina Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale M5S Sannio: prende il posto di Sabrina Ricciardi; M5S Sannio, Conte nomina Gabriele Iarusso coordinatore provinciale; 25 aprile, Giuseppe Conte ad Avellino; Conte: Non uso mai la parola sinistra perchè non appartiene alla tradizione del M5S. Conte nomina Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale M5S Sannio: prende il posto di Sabrina RicciardiIl Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con la designazione di Gabriele Iarusso, vice sindaco del comune di Circello, quale coordinatore provinciale di Benevento, apre una nuova fase pol ... ntr24.tv M5S PUGLIA Conte rifà il look al coordinamento M5S Puglia: riconferme e nuove nomine. I nomiUfficializzato i nuovi coordinamenti territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Movimento sul territorio ... statoquotidiano.it La delegazione di Fratelli d’Italia ha votato contro, si è astenuta la Lega. A favore Forza Italia così come i partiti dell’opposizione: Pd, M5s, Avs e Azione - facebook.com facebook Castellone (M5s): Crescita zero, crollo produzione industriale, tagli per il patto di stabilità x.com