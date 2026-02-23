Conte sceglie sei vicepresidenti per il M5s | i nomi

Giuseppe Conte ha deciso di assegnare sei vicepresidenti al Movimento 5 Stelle, spiegando la scelta sui social. La nomina mira a rafforzare la presenza del partito nelle istituzioni e a coordinare meglio le attività interne. Tra i candidati ci sono figure con esperienze diverse, pronti a sostenere le nuove strategie del movimento. La decisione di Conte si inserisce nel tentativo di rinnovare il ruolo del partito nel panorama politico nazionale.

Giuseppe Conte ha individuato i componenti della squadra di vicepresidenti – ben sei – che guiderà il Movimento 5 stelle, comunicandoli poi tramite social. Confermata con funzione vicaria Paola Taverna, insieme con Michele Gubitosa e Mario Turco: tutti e tre ricoprivano già tale incarico da ottobre 2021. A loro, «con deleghe specifiche, si aggiungeranno Vittoria Baldino, Ettore Licheri e Stefano Patuanelli », ha spiegato Conte. Fino a pochi mesi fa facevano parte dell'ufficio di presidenza uscente anche i deputati Chiara Appendino e Riccardo Ricciardi. «Ora tocca a voi votare e decidere se siete d'accordo su questa squadra di vicepresidenti.

