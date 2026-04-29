David Fantauzzi è stato nominato alla guida della struttura territoriale del Movimento 5 Stelle in Umbria. La sua nomina segna un cambiamento nella leadership locale del partito. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Movimento stesso, senza ulteriori commenti o analisi sul significato di questa scelta. La sua presenza rappresenta un nuovo passaggio nel percorso organizzativo del partito nella regione.

? Cosa sapere David Fantauzzi assume la guida della struttura territoriale del Movimento 5 Stelle in Umbria.. Il rinnovamento coinvolge anche le province di Perugia con Rughi e Terni con Pica.. David Fantauzzi, attuale consigliere comunale di Foligno, assume la guida della struttura territoriale del Movimento 5 Stelle in Umbria con l’obiettivo di consolidare l’impostazione politica e organizzativa regionale. La decisione segna un passaggio di testimone cruciale per il partito, che vede rinnovarsi contemporaneamente i vertici nelle province di Perugia e Terni, garantendo una nuova gestione delle realtà locali attraverso le figure di Rodolfo Rughi e Daniele Pica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S in Umbria: Fantauzzi guida il rinnovamento del Movimento

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