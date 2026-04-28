M5S Sardegna | Solinas guida il movimento verso il futuro dell’isola

Il 28 aprile, Alessandro Solinas ha assunto la guida del Movimento 5 Stelle in Sardegna, diventando il coordinatore regionale del movimento nell’isola. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il partito locale, che ha ora una figura di riferimento per le sue attività e iniziative sulla regione. La scelta di Solinas arriva in un momento di rinnovamento e di consolidamento della presenza del movimento in Sardegna.

? Cosa sapere Alessandro Solinas assume la coordinazione regionale del Movimento 5 Stelle in Sardegna il 28 aprile.. Il nuovo responsabile lavorerà con Alessandra Todde su sanità, economia e spopolamento dell'isola.. Il nuovo coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Sardegna, Alessandro Solinas, ha assunto ufficialmente l’incarico questo martedì 28 aprile 2026, succedendo a Ettore Licheri dopo una decisione presa dal consiglio nazionale a seguito di un confronto diretto con i territori. La transizione politica vede il consigliere oristanese assumere le redini della sigla isolana con l’obiettivo dichiarato di lavorare al fianco di Alessandra Todde nella sfida per il domani dell’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S Sardegna: Solinas guida il movimento verso il futuro dell’isola Notizie correlate Sardegna, Isole Future: musica e geopolitica per il futuro dell’isola? Cosa sapere La Sardegna avvia il progetto Isole Future il 28 aprile 2026 a Cagliari. Confesercenti Nord Sardegna: Boccia guida le imprese verso il futuro? Cosa sapere Giuseppe Boccia viene rieletto presidente di Confesercenti Nord Sardegna per un terzo mandato.