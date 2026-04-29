Il leader del Movimento 5 Stelle ha deciso di mantenere in carica il coordinatore provinciale a Foggia, respingendo le dimissioni presentate di recente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sembra essere stata presa senza modifiche alla posizione di Furore. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali del movimento, senza ulteriori commenti o dichiarazioni pubbliche da parte degli interessati.

? Cosa sapere Giuseppe Conte conferma Mario Furore coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Foggia.. La decisione mira a consolidare la leadership territoriale in vista delle prossime sfide elettorali.. A Foggia, la riconferma di Mario Furore come coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle avviene dopo una sollecitazione diretta da parte di Giuseppe Conte, che ha scelto di mantenere l’eurodeputato al vertice territoriale della Capitanata. La decisione è stata formalizzata dal presidente del Movimento attraverso la designazione di una nuova compagine di coordinatori regionali e provinciali, un organigramma che il Consiglio nazionale ha validato previa consultazione con le basi territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S a Foggia: Conte blocca le dimissioni di Furore e rilancia

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