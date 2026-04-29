M5S a Ferrara | Guidetti resta al comando per un nuovo piano territoriale

Paride Guidetti ha ricevuto l’incarico di coordinare il Movimento 5 Stelle nella provincia di Ferrara. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la gestione del prossimo piano territoriale. Guidetti mantiene così il suo ruolo di riferimento all’interno del partito, con l’obiettivo di pianificare le attività future. La scelta è stata resa pubblica attraverso una comunicazione ufficiale del movimento.

? Cosa sapere Paride Guidetti riceve il mandato per coordinare il Movimento 5 Stelle nella provincia di Ferrara.. La scelta mira a consolidare il radicamento territoriale e la continuità operativa in Emilia-Romagna.. Paride Guidetti riceve il mandato per guidare il Movimento 5 Stelle nella provincia di Ferrara, consolidando una linea politica che punta sul radicamento territoriale in Emilia-Romagna. La decisione dei vertici regionali mira a garantire stabilità organizzativa e continuità operativa nel territorio ferrarese, dove la presenza del movimento si è misurata negli ultimi tempi con una serie di mobilitazioni dirette nei luoghi della quotidianità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S a Ferrara: Guidetti resta al comando per un nuovo piano territoriale Notizie correlate Leggi anche: Confagricoltura Parma: Gelfi resta al comando per il nuovo triennio La Campania esce dal Piano di rientro, Bilotti (M5S): "Continuare a investire nella sanità territoriale"“L’uscita dal piano di rientro della sanità rappresenta un momento di svolta per la Campania e, in particolare, per tutti i cittadini che ogni giorno... Una raccolta di contenuti Si parla di: Guidetti ancora coordinatore provinciale. Guidetti ancora coordinatore provincialeIl Movimento 5 Stelle conferma il proprio impegno nel radicamento territoriale in Emilia-Romagna. In questo quadro, Paride Guidetti è ... ilrestodelcarlino.it Ferrara (M5S): solidarietà europea antifascista nel giorno della LiberazioneNel giorno del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’On. Antonio Ferrara (M5S) ha ricevuto una lettera ufficiale di solidarietà dalla FIR - Fédération Internationale des Résistants, storica rete europ ... varesenews.it