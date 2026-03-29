La regione Campania ha ufficialmente lasciato il Piano di rientro sanitario, segnando un cambiamento nel settore. Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha commentato che si tratta di un momento di svolta, sottolineando la necessità di proseguire con investimenti nella sanità territoriale. La decisione riguarda tutti i cittadini che si rivolgono quotidianamente alle strutture sanitarie regionali.

“L’uscita dal piano di rientro della sanità rappresenta un momento di svolta per la Campania e, in particolare, per tutti i cittadini che ogni giorno si affidano al sistema sanitario regionale”. Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. “Si conclude positivamente – osserva la parlamentare campana - un percorso complesso, portato a compimento dall'amministrazione regionale, guidata dal presidente Roberto Fico: un lavoro istituzionale serio, grazie al quale, oggi, alla Regione viene restituita una prospettiva nuova". "Adesso che il ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania – sottolinea Bilotti - si torna a una gestione ordinaria della sanità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - La Campania esce dal Piano di rientro, Bilotti (M5S): "Continuare a investire nella sanità territoriale"

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