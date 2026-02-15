Un intossicato nell’incendio di un appartamento a Fucecchio
Un uomo è rimasto intossicato durante l’incendio di un appartamento a Fucecchio, scoppiato a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno preso il controllo dell’ultimo piano di un palazzo di due piani, nel cuore di viale Cristoforo Colombo, intorno alle 2,20 di stanotte. I vigili del fuoco di Empoli sono arrivati rapidamente sul posto, ma la presenza di gas e fumo ha complicato le operazioni di spegnimento.
EMPOLI – I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 2,20 di stanotte nel comune di Fucecchio in viale Cristoforo Colombo, per un incendio di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio di due piani. Sul posto sono state inviate due squadre di cui una dal comando di Pisa con il distaccamento di Castelfranco e un’autoscala. I vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’appartamento invaso dai fumi della combustione e hanno evacuato un uomo affidato al personale sanitario per accertamenti e estinto l’incendio che si è sviluppato all’interno di un locale. Durante le fasi di soccorso le altre famiglie sono scese in strada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Incendio nell'appartamento all'ultimo piano: il rogo domato dai vigili del fuoco che salvano anche un gatto intossicato dal fumo
Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale
Un incendio si è scatenato questa mattina in un appartamento di via Buffa a Castellamonte.
Incendio in appartamento, morta la proprietaria
Argomenti discussi: Fiamme nello scantinato di un bar a Bettola, proprietario intossicato; Firenze, incendio in casa, due rider intossicati; Incendio in casa: fiamme partite dalle batterie delle bici elettriche, due intossicati; Scoppia un incendio nelle case popolari: palazzina evacuata nella notte.
Scoppia un incendio in un appartamento nel Varesotto, 66enne ustionato e intossicatoUn uomo di 66 anni è rimasto ustionato e intossicato a causa in un incendio divampato all'interno del suo appartamento a Sacconago, frazione di Busto ... fanpage.it
Incendio in un appartamento a Busto Arsizio, 66enne ustionato e intossicatoUn uomo di 66 anni ha riportato ustioni ed è rimasto intossicato dal fumo in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione di Busto Arsizio. Le fiamme sono divampate poco dopo le 22 di ieri in ... ticinonotizie.it