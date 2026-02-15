Un intossicato nell’incendio di un appartamento a Fucecchio

Un uomo è rimasto intossicato durante l’incendio di un appartamento a Fucecchio, scoppiato a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno preso il controllo dell’ultimo piano di un palazzo di due piani, nel cuore di viale Cristoforo Colombo, intorno alle 2,20 di stanotte. I vigili del fuoco di Empoli sono arrivati rapidamente sul posto, ma la presenza di gas e fumo ha complicato le operazioni di spegnimento.

EMPOLI – I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 2,20 di stanotte nel comune di Fucecchio in viale Cristoforo Colombo, per un incendio di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio di due piani. Sul posto sono state inviate due squadre di cui una dal comando di Pisa con il distaccamento di Castelfranco e un’autoscala. I vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’appartamento invaso dai fumi della combustione e hanno evacuato un uomo affidato al personale sanitario per accertamenti e estinto l’incendio che si è sviluppato all’interno di un locale. Durante le fasi di soccorso le altre famiglie sono scese in strada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

