Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa di Paola Refice

Una perdita significativa nel mondo culturale: è venuta a mancare una figura di spicco nel campo dell’arte e della valorizzazione del patrimonio locale. La sua presenza ha contribuito a far conoscere e apprezzare le bellezze artistiche di Arezzo e della Valtiberina, lasciando un segno duraturo nel settore. La comunità si stringe intorno al ricordo di questa persona.

Lutto nel mondo della cultura per l’improvvisa scomparsa di Paola Refice, storica dell’arte e figura di riferimento del territorio per la valorizzazione del patrimonio artistico sia ad Arezzo che in Valtiberina. Nata a Roma il 24 luglio 1956 e residente dal 1998 ad Arezzo, si era laureata in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Paola Caruso in lutto per la scomparsa della madre Wanda: un dolore incommensurabileRecentemente, la showgirl Paola Caruso ha affrontato un momento di grande dolore e tristezza: la morte della madre, Wanda.

Morto Valentino Garavani: lutto nel mondo della moda. Il cordoglio della Juventus per la triste scomparsa – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Temi più discussi: Lutto nel mondo della politica, è morto Carlo Favia: storico socialista barese; Lutto nel mondo della musica rock nell’isola: è morto Massimo Antonucci; Lutto nel mondo della politica: è morto Bruno Landi, ex deputato Psi e presidente della Regione Lazio; Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 76 anni Gioacchino Giancarlo Felice.

Lutto nel mondo dell'arte, è morto Gino Ghioni Barbarossa: dalla provincia al mondo, fu impegnato nel sociale e visse per un mese su un alberoBRESCIA. Lutto nel mondo dell'arte bresciano, è morto all'età di 91 anni l'artista e scultore Gian Luigi Ghioni, in arte Barbarossa conosciuto da tutti come Gino. Nato al Treviso, si trasferì in p ... ildolomiti.it

Lutto nel mondo della musica, è morto il vincitore di The Voice: aveva solo 27 anniLutto nel mondo della musica e della Tv, è morto a soli 27 anni il vincitore di The Voice. notizie.it

Addio a Paola Refice, storica dell’arte e dirigente del Ministero della Cultura Per oltre vent’anni è stata punto di riferimento nella tutela del patrimonio culturale del territorio aretino. Fino al 2015 ha diretto i musei statali del territorio, tra cui il Museo Nazionale d’ facebook