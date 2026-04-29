Lutto cittadino a San Martino Valle Caudina dopo la tragica scomparsa di un giovane

A San Martino Valle Caudina è stato proclamato il lutto cittadino dopo la morte di un giovane di 18 anni avvenuta a Perrillo, frazione di Sant'Angelo a Cupolo. Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del ragazzo, deceduto in seguito a un incidente con la propria automobile. La comunità si è fermata per il dolore e il rispetto nei confronti della famiglia coinvolta.