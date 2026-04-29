Lutto cittadino a San Martino Valle Caudina dopo la tragica scomparsa di un giovane
A San Martino Valle Caudina è stato proclamato il lutto cittadino dopo la morte di un giovane di 18 anni avvenuta a Perrillo, frazione di Sant'Angelo a Cupolo. Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del ragazzo, deceduto in seguito a un incidente con la propria automobile. La comunità si è fermata per il dolore e il rispetto nei confronti della famiglia coinvolta.
SAN MARTINO VALLE CAUDINA – Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di San Martino Valle Caudina hanno espresso cordoglio per la morte di Guido Catilino, il giovane concittadino di diciotto anni deceduto a Perrillo, frazione di Sant'Angelo a Cupolo, travolto dalla propria automobile.La nota.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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