San Martino Valle Caudina adotta il nuovo PUC dopo 16 anni | svolta storica per il territorio

L’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina ha deciso di approvare il nuovo Piano Urbanistico Comunale durante la prossima seduta del consiglio prevista per giovedì 16 aprile. Questa decisione arriva dopo 16 anni dall’ultimo aggiornamento e rappresenta un cambiamento importante per il territorio. La delibera sarà discussa e votata in quella occasione, segnando un momento significativo per la pianificazione urbanistica locale.

L’Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, nel prossimo consiglio comunale di giovedì 16 aprile, annuncia l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), segnando una tappa storica per il futuro della comunità. Un risultato atteso da oltre 16 anni, il cui iter ha avuto inizio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Orgoglio in movimento, a San Martino Valle Caudina l'"Irpinia Pride"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in... Irpinia pride: San Martino Valle Caudina avvia l’organizzazioneQuando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in mente un obiettivo chiaro: andare nei piccoli centri, nelle comunità locali,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Martino Valle Caudina, assoluzione per furto in abitazione aggravato; SAN MARTINO VALLE CAUDINA; La caserma dei vigili del fuoco in Valle Caudina diventa realtà; San Martino, accusati di aver rubato due volte nella stessa abitazione: assolti. San Martino Valle Caudina adotta il nuovo Piano Urbanistico ComunaleSi riporta la nota dell’Amministrazione Comunale di San Martino Valle Caudina. San Martino Valle Caudina adotta il nuovo Piano Urbanistico Comunale: dopo 16 anni, una svolta storica per il territorio. irpinianews.it San Martino Valle Caudina, passo storico: il Comune cede l’area per il nuovo distaccamento dei Vigili del FuocoIl Comune di San Martino Valle Caudina compie un passo storico per la sicurezza e la tutela del territorio: giovedì 16 aprile, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare Gianni Raviele, il Consiglio C ... irpinianews.it Liminaria | San Martino Valle Caudina - facebook.com facebook