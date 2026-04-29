L' uomo che ha gettato più di 100 sacchetti in tangenziale prima di andare al lavoro

Un uomo, noto come padre di famiglia e lavoratore diligente con una fedina penale pulita, è stato ripreso mentre gettava oltre 100 sacchetti lungo una tangenziale prima di recarsi al lavoro. Le immagini e le testimonianze raccolte indicano che si tratta di un comportamento ripetuto e intenzionale, suscitando attenzione tra le autorità competenti. L’indagato potrebbe affrontare conseguenze legali legate alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza stradale.

Padre di famiglia, gran lavoratore, fedina penale limpida: eppure aveva un vizietto che gli potrebbe costare caro, molto caro. Fino a 18mila euro di multa. È stato individuato dalla Polizia Locale di Prevalle e Paitone, in collaborazione con Anas e con le Guardie ecozoofile di Fare Ambiente.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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