È di Piacenza l' uomo che ha perso la vita lungo la Tangenziale Ovest di Milano

Un uomo di Piacenza ha perso la vita in un incidente avvenuto nella mattinata di domenica sulla Tangenziale Ovest di Milano. La sua auto, una Citroën grigia, si è schiantata sotto un camion, rimanendo accartocciata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'automobilista non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

La Citroën grigia accartocciata sotto un camion, senza possibilità di scampo per il conducente. È di un morto il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica lungo la Tangenziale Ovest di Milano (A50). La vittima è Armando Perotti, un uomo di 66 anni, originario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Milano, tragico schianto sulla Tangenziale Ovest: perde la vita un uomo di 66 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente tra Corsico e Assago in direzione Bologna Questa mattina, 12 aprile, si è verificato un gravissimo incidente... Incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano: perde la vita un 66enneCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...