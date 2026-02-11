A Milano i bagni pubblici di ultima generazione non superano il test. Il Comune aveva puntato su gabinetti tecnologici, ma la Ue ha bocciato l’appalto. Ora cittadini e turisti devono accontentarsi dei vecchi servizi o entrare nei bar. La promessa di modernizzare i servizi igienici si ferma qui.

Se gli scappa la pipì, almeno per qualche anno, milanesi e turisti dovranno accontentarsi dei vecchi Wc pubblici o dei gabinetti dei bar, dopo aver finto di desiderare un caffè o una bottiglietta d’acqua. E’ sfumato, infatti, almeno per il momento, il progetto della Milano dai gabinetti tecnologici immaginata dal sindaco Giuseppe Sala: il suo appalto per 110 casette-bagno di ultima generazione è stato bocciato dalla Corte di Giustizia europea. Uno scivolone, l’ennesimo, per la giunta di centrosinistra del capoluogo lombardo, come riporta oggi un articolo di “Open”. “Il contratto era stato firmato il 5 dicembre 2023 con il raggruppamento di imprese A&C Network srl unipersonale (ora Digital Vox) Vox Communication. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano, 110 Wc senza lode: Sala scivola sui gabinetti supertecnologici, appalto bocciato dalla Ue

Il sindaco Beppe Sala ha perso in Europa la partita dei bagni pubblici di Milano.

Il sindaco Beppe Sala aveva promesso servizi igienici moderni e gratuiti per i cittadini, ma ora la Corte di Giustizia europea ha bocciato la gara.

