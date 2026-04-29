Un video diffuso sui social mostra una manifestazione del 25 aprile in cui alla brigata ebraica di Milano è stato negato il diritto di sfilare. Durante l’evento, alcuni partecipanti hanno sventolato bandiere di gruppi considerati terroristici, tra cui Hezbollah. Nelle immagini si ascoltano anche urla che contengono frasi offensive, tra cui un coro con il commento “Lunga vita a Hitler”. Il video ha suscitato reazioni online e generato discussioni sui contenuti mostrati.

C’è un video che sta facendo il giro del web, ripreso dai canali social di tutto il mondo, e riguarda la manifestazione del 25 aprile, in cui alla brigata ebraica di Milano è stato impedito di sfilare in corteo, mentre venivano sbandierate bandiere di gruppi terroristici tra cui quelle di Hezbollah. Nessuna bandiera italiana, nessun concreto riferimento ai partigiani, ma il tempo per gli insulti c’è stato eccome: “Lunga vita a Hitler”, sono queste le parole urlate dagli antagonisti contro uomini e donne che innalzavano lo striscione con la stella di David. Sono stati esclusi, presi di mira, insultati, con richiami al dittatore che li ha perseguitati, responsabile del più grande martirio di ebrei nella storia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lunga vita a Hitler": il video choc e le urla degli antagonisti

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