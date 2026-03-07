Urla strazianti Famiglia del bosco Catherine cacciata | momenti drammatici ripresi in un video choc VIDEO

Nella serata di venerdì 6 marzo, davanti alla casa famiglia che ospitava la cosiddetta famiglia del bosco si sono verificati momenti di forte tensione. Una donna, identificata come Catherine, madre dei minori, ha lasciato la struttura dopo mesi di presenza. Sono stati ripresi in un video alcuni istanti di urla strazianti e scene drammatiche che hanno coinvolto gli occupanti dell’edificio.

Serata tesa davanti alla struttura che ospitava la cosiddetta famiglia del bosco: Catherine, madre dei minori, ha lasciato la casa famiglia venerdì 6 marzo, dopo mesi al centro dell'attenzione. L'uscita è avvenuta in silenzio, con la donna visibilmente provata, mentre i figli sono rimasti all'interno in attesa del trasferimento in un'altra comunità protetta. Secondo quanto riferito, la convivenza nella struttura era iniziata il 20 novembre. L'allontanamento della madre segna un passaggio delicato della vicenda, che continua a suscitare reazioni e mobilitazione all'esterno. Erano circa le 21 quando Catherine è salita sull'auto guidata dal marito Nathan.