‘Luminexence’ | Arteraki entra nel mondo Frameflow il progetto di fotografia contemporanea
Durante tutto il mese di maggio, l'Hotel Annunziata ospita la mostra collettiva intitolata ‘Luminexence’, a cura di Arteraki. La rassegna si inserisce all’interno di Frameflow, un progetto dedicato alla fotografia contemporanea. La mostra presenta diverse opere di artisti emergenti e affermati, tutte esposte in uno spazio pubblico nel centro della città.
L'Hotel Annunziata ospita per tutto il mese di maggio ‘Luminexence’, mostra collettiva di Arteraki presentata nell'ambito di Frameflow, il progetto dedicato alla fotografia contemporanea. Undici artiste e artisti internazionali esplorano l'intersezione tra luce generativa e intelligenza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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