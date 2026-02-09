Arte e fotografia contemporanea incontrano l’alta ristorazione nel cuore di Napoli

A Napoli, arte e fotografia contemporanea si uniscono all’alta ristorazione. Finarte e Caracciolo Hospitality Group hanno aperto un nuovo progetto espositivo al Ristorante DESCHEVALIERS, situato all’interno dell’hotel de Bonart Naples, parte di Curio Collection by Hilton. L’obiettivo è portare l’arte in un contesto diverso, coinvolgendo clienti e passanti in un’esperienza che combina sapori e creatività visiva. Il progetto segna il proseguimento di una collaborazione che punta a fondere mondi diversi in un’unica location.

Finarte e Caracciolo Hospitality Group presentano un nuovo progetto espositivo che segna l'evoluzione della loro collaborazione, estendendo il dialogo tra arte e ospitalità anche agli spazi del nuovo Ristorante DESCHEVALIERS all'interno dell'hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton. Una partnership che si rafforza nel tempo, unendo la proposta culturale di Finarte all'eccellenza gastronomica dell'hotel in un contesto di raffinata contemporaneità. L'iniziativa prende forma all'interno del Ristorante DESCHEVALIERS, che per il 2026 si trasforma in una galleria temporanea dedicata alla fotografia.

