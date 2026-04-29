La salma di Anthony Cristofaro, un uomo di 39 anni, è stata consegnata ai familiari dopo l’incidente avvenuto domenica lungo la Setteponti, tra i paesi di San Giustino Valdarno e Castiglion Fibocchi. Da ieri, il corpo è stato esposto alla Gruccia, mentre Anthony si trova ancora in condizioni gravi. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale.

La salma di Anthony Cristofaro (nella foto), il 39enne morto domenica in un incidente stradale lungo la Setteponti, tra i paesi di San Giustino Valdarno e Castiglion Fibocchi è stata restituita ai familiari e da ieri è esposta alla Gruccia. I funerali saranno a San Giustino domani. La procura della Repubblica di Arezzo con il pm Laura Taddei ha concesso il nulla osta senza procedere con l’autopsia in considerazione della dinamica ritenuta sufficientemente chiara. Non sarebbe più in pericolo di vita, invece, il 25enne che viaggiava con lui, sbalzato fuori dalla Opel Corsa durante l’impatto che li ha visti uscire rovinosamente fuori strada. È ricoverato alle Scotte di Siena e i suoi parametri per ora sono stabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Anthony, l’amico ancora grave

The Fall of the Dedalus Family | A Portrait of the Artist as a Young Man - Chapter 2(Audiobook)

Notizie correlate

Leggi anche: Addio Anthony, l'ultimo saluto nella chiesa di San Giustino. Aperta la camera ardente

Leggi anche: L’ultimo saluto al Signor Colmar: "Il nostro amico è andato avanti"

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Addio Anthony, l'ultimo saluto nella chiesa di San Giustino. Aperta la camera ardente; L’ultimo saluto a Anthony, l’amico ancora grave; Morto a 39 anni nello schianto in auto, così l'ultimo saluto ad Anthony.

Morto a 39 anni nello schianto in auto, così l'ultimo saluto ad AnthonyUltimo saluto ad Anthony Cristofaro, morto a 39 anni nell' incidente stradale di domenica 26 aprile. Le esequie si svolgeranno giovedì 30 aprile a San Giustino Valdarno alle 15, quindi avrà luogo la ... corrierediarezzo.it

Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon all’evento organizzato da Disney in occasione degli Emmy. x.com

Studio 100. . 100 ricette con lo chef Anthony Marra - facebook.com facebook