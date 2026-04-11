L’ultimo saluto al Signor Colmar | Il nostro amico è andato avanti

L'ultimo saluto al Signor Colmar si è svolto con il posizionamento di un cappello degli Alpini sulla bara, simbolo di una persona semplice e legata a valori solidi. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari, che hanno espresso il loro cordoglio in un momento di commozione condivisa. La salma è stata accompagnata nel suo ultimo viaggio, con gesti che hanno riflesso la sua vita e il suo carattere.

Un cappello degli Alpini poggiato sulla bara. Come sigillo di una persona semplice, dai valori forti. Intorno tutta una città a rendergli omaggio: è stato questo l’ultimo saluto a Mario Colombo, patron di Colmar, scomparso prematuramente e in maniera inaspettata a Pasquetta. Un Duomo gremito, immagine di una città raccolta attorno a uno dei suoi protagonisti più riservati e generosi. Nelle prime file la famiglia: la moglie Alessandra, i figli Stefano e Francesco, la sorella Laura. Intorno a loro, lavoratori, amici, cittadini comuni. E le istituzioni: il sindaco Paolo Pilotto, l’ex sindaco Dario Allevi, i consiglieri comunali Longo, Maffè, Sassoli, Parrella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultimo saluto al Signor Colmar: "Il nostro amico è andato avanti" "L'alpino Mario Colombo è andato avanti": Monza saluta il signor ColmarIl Duomo di Monza faceva fatica a contenere tutti: i familiari, gli amici, i dipendenti della Colmar, i collaboratori, gli sportivi e tantissime... Leggi anche: Oggi l'ultimo saluto a Mario Colombo, l'imprenditore della Colmar con Monza nel cuore Temi più discussi: L’ultimo saluto al Signor Colmar: Il nostro amico è andato avanti; L'alpino Mario Colombo è andato avanti: Monza saluta il signor Colmar; Monza dà l’addio al signor Colmar, il saluto con la Valanga azzurra; Addio al signor Colmar: il cordoglio di Regione Lombardia. L’ultimo saluto al Signor Colmar: Il nostro amico è andato avantiIl ricordo commosso della famiglia, il gonfalone e il cappello degli Alpini poggiato sulla bara in Duomo. Mario Colombo, persona semplice e generosa, ha trasformato il marchio sportivo in simbolo di l ... ilgiorno.it Monza dà l’addio al signor Colmar, il saluto con la Valanga azzurraMonza dà l’addio al signor Colmar, il saluto con la Valanga azzurra. Duomo gremito stamattina per i funerali di Mario Colombo ... primamonza.it Morto il "signor Colmar": Mario Colombo aveva 71 anni - facebook.com facebook