Il leader della Confederazione generale del lavoro ha recentemente dichiarato che solo la Cina può aiutare l’Italia a uscire dalla crisi dell’auto, sottolineando il ruolo dell’innovazione asiatica nel settore. La sua posizione non ha fatto riferimento alle controversie riguardanti il dumping sui diritti e il welfare. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di osservatori e aziende del settore, che si chiedono quale possa essere l’impatto di queste affermazioni.

Nessuno però avrebbe immaginato che a stretto giro sullo stesso argomento si sarebbe espresso anche Maurizio Landini, il leader maximo. Una riflessione lucida e circostanziata, perché il segretario pone paletti e condizioni occupazionali, ma il concetto lo manifesta senza mezzi termini: «E qui veniamo a un punto per me decisivo», sottolinea l’ex Fiom nel corso di un evento organizzato da SDA Bocconi e ripreso dal giornalista Stefano Feltri nella newsletter Appunti, «Io penso che in Italia ci sia bisogno non solo di una politica diversa di Stellantis, ma di un altro produttore. E visto che oggi il produttore più importante, più forte e più avanzato sono i cinesi, io penso che ci sarebbe bisogno che un produttore cinese venisse a produrre in Italia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ultima sbandata di Landini sull’auto: «Solo la Cina può salvare l’Italia»

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