Verstappen incidente nelle qualifiche Gp Australia | Non mi sto divertendo

Durante le qualifiche del Gran Premio di Melbourne, il pilota della Red Bull ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro le barriere. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 marzo e l’olandese non ha nascosto di non aver trovato divertimento in questa sessione. Nessun dettaglio sulle conseguenze dell’impatto è stato ancora comunicato.

(Adnkronos) – Max Verstappen choc in Australia. Oggi, sabato 7 marzo, il pilota olandese della Red Bull è finito a muro durante le qualifiche del Gran Premio di Melbourne, il primo della nuova stagione di Formula 1. Alla base dell'incidente del quattro volte campione del mondo un bloccaggio improvviso alle ruote posteriori.