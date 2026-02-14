Antonelli si sente più sicuro alla guida delle nuove monoposto del 2026, dopo aver completato i test in Bahrain. La motivazione deriva dal fatto che, nonostante le differenze rispetto alle vetture precedenti, riesce a trovare il modo di divertirsi e migliorare le sue prestazioni. Durante le sessioni, ha già notato alcuni aspetti positivi che gli permettono di adattarsi rapidamente alle nuove caratteristiche tecniche.

Nel contesto dei test pre-stagionali, antonelli ha affrontato le prime valutazioni delle nuove monoposto del 2026 in Bahrain, evidenziando una partenza complicata ma con segnali di progresso evidente nel corso delle sessioni. l’esercizio ha messo in luce una curva di apprendimento accelerata e l’esigenza di affinare rapidamente l’assetto e la gestione della power unit, elementi cruciali per una competitività immediata. Nei primi due giorni di lavoro il programma è stato fortemente condizionato da problemi tecnici, limitando l’esplorazione di nuove configurazioni e rendendo difficoltosa la valutazione di workload previsto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Antonelli ottimista sulla guida della F1: "Molto diversa, ma mi sto divertendo

Max Verstappen si scaglia contro la nuova F1 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Kimi Antonelli commenta il contatto con Leclerc a Zandvoort

Argomenti discussi: Kimi Antonelli: Mercedes bella da guidare, ma abbiamo ancora tanto lavoro su questa macchina; F1, Charles Leclerc: Non abbiamo avuto nessun problema nei test, l’anno scorso fu più complicato; Frederic Vasseur ottimista sulla nuova Ferrari: Siamo sulla strada giusta; F1, George Russell: La Red Bull è la scuderia da battere, la loro power unit è superiore.

F1 | Antonelli ottimista: La guida è molto diversa, ma mi sto divertendoIl bolognese, dopo i primi due giorni molto travagliati ha chiuso la prima sessione in Bahrain con il miglior tempo assoluto. A differenza di Verstappen molto critico sulle regole, Kimi è ottimista pe ... msn.com

Incidente Kimi Antonelli/ Paura per il pilota Mercedes di Formula 1, ma è illesoIncidente Kimi Antonelli: paura per il pilota Mercedes di Formula 1 sabato sera, ma è rimasto illeso, da accertare chi fosse alla guida ... ilsussidiario.net

Prima di ripartire per le libere in Bahrain di metà febbraio, Andrea Kimi Antonelli fa tappa in concessionaria per ritirare la sua nuovissima e luccicante Mercedes-AMG GT 63 PRO “Motorsport Collectors Edition”. Prodotta in soli 200 esemplari, la Mercedes-AMG facebook