Lukaku e le frasi criptiche pubblicate sui social | Non sto ignorando nulla

Romelu Lukaku ha pubblicato alcune frasi criptiche nelle sue storie su Instagram. L’attaccante, attualmente in Belgio per allenarsi in vista dei Mondiali, ha scritto: “Non sto ignorando nulla…”. La sua presenza sui social ha attirato l’attenzione dei tifosi, che seguono con interesse le sue attività e i messaggi condivisi. Lukaku non ha fornito ulteriori dettagli o spiegazioni sul significato delle frasi pubblicate.

Romelu Lukaku torna a dare ‘segnali’ sui social. L'attaccante del Napoli, che resta in Belgio ad allenarsi per recuperare in vista dei Mondiali, ha condiviso nelle sue storie Instagram alcune frasi criptiche.“I momenti difficili vanno e vengono, e alcune stagioni durano più a lungo di altre.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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