Sulla pagina social della Casa Bianca sono stati pubblicati e subito rimossi due video brevi e criptici, che hanno comunque ottenuto milioni di visualizzazioni in pochi secondi. I clip sono stati cancellati subito dopo la pubblicazione, lasciando un silenzio inquietante sui social. La vicenda ha suscitato numerose domande tra gli utenti e gli esperti di comunicazione online.

Sugli account social della Casa Bianca sono comparsi due video criptici cancellati immediatamente. Tuttavia in pochi secondi hanno accumulato milioni di visualizzazioni e un inquietante silenzio Una vicenda inquietante e contornata da milioni di punti di domanda arriva dagli Stati Uniti. Difficile dare una spiegazione, o ricostruire un contesto. Ciò che abbiamo sono solo pochi secondi di video e una domanda sospesa: “Verrà lanciato presto, vero?”. È bastato questo per trasformare due clip pubblicate sugli account ufficiali dellaCasa Biancain un piccolo caso virale, capace di accumulare oltre14 milioni di visualizzazioni in poche ore. Un’attenzione enorme, alimentata soprattutto dal vuoto: nessuno, infatti, ha capito cosa stesse guardando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Casa Bianca, pubblicate e cancellate due clip criptiche sui social

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