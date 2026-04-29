Luigi Barbiero | La Serie D ha pochissime risorse ma premia le squadre che fanno giocare i giovani

Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha commentato le risorse limitate della Serie D e il metodo di assegnazione dei premi. Ha spiegato che, nonostante le scarse risorse, vengono riconosciuti e premiati gli sforzi delle squadre che danno spazio ai giovani calciatori italiani. La discussione si è concentrata sull'importanza di promuovere i talenti emergenti nel calcio dilettantistico.

Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in un'intervista a Fanpage ha parlato di come funzioni il mondo del dilettantismo in ottica giovani calciatori italiani: "Abbiamo pochissime risorse ma premiamo le squadre che li fanno giocare".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Valditara premia “per il suo coraggio” lo studente che ha difeso la prof accoltellata a scuola a Trescore BalnearioLo studente che ha difeso la prof di francese, Chiara Mocchi, accoltellata da un alunno di 13 anni nella scuola di Trescore Balneario (Bergamo) è... Leggi anche: Siamo 8 miliardi ma il pianeta ha risorse per meno della metà di noi: “Superata la capacità della Terra” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Luigi Barbiero: La Serie D ha pochissime risorse ma premia le squadre che fanno giocare i giovani; La Lnd Abruzzo lancia il pescarese Ortolano verso il nuovo consiglio federale della Figc; LND Abruzzo, scelti tre nomi per il Consiglio federale; Riconoscimenti al Grifone, giocattoli a chi soffre: una domenica preziosa. «Nel girone marchigiano di Serie D mi aspetto le sorprese». Parla Luigi Barbiero, coordinatore Lnd, verso gironi e calendariManca ancora pochissimo, poi il campionato di Serie D 2024/25 entrerà nel vivo: nei prossimi giorni saranno annunciate le composizioni dei novi gironi in cui saranno divise le 168 squadre aventi ... corriereadriatico.it In Comune la visita di BarbieroIl sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto a Palazzo Sforza Luigi Barbiero, coordinatore del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in occasione di una visita istituzionale nella ... ilrestodelcarlino.it Ritengo molto diretto e responsabile quanto ha dichiarato il Presidente della U.S. Palmese @mariorusso . Richiamo l’attenzione del “Presidente della Lega Pro” , del Presidente Abete , e del Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, si potre - facebook.com facebook