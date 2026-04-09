Siamo 8 miliardi ma il pianeta ha risorse per meno della metà di noi | Superata la capacità della Terra

Attualmente la popolazione mondiale supera gli 8 miliardi di persone, ma secondo uno studio australiano pubblicato di recente, le risorse del pianeta sono sufficienti per supportare circa 2,5 miliardi di individui. La ricerca evidenzia che la domanda di risorse supera la capacità di rigenerazione della Terra, indicando che l’attuale livello di consumo non può essere sostenuto a lungo termine. La situazione solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulla sostenibilità futura.

Siamo 8 miliardi, ma la Terra può sostenerne appena 2,5. Uno studio australiano pubblicato su Environmental Research Letters rivela il superamento della "capacità di carico" del pianeta: un modello di crescita basato sui combustibili fossili che ci sta spingendo verso un inevitabile punto di rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Super Terra con atmosfera e vita possibili scoperta “vicino” a noi: il tempo per raggiungere il pianetaGrazie agli spettrografi HARPS ed ESPRESSO i ricercatori hanno scoperto una Super Terra in orbita attorno alla stella GJ 887 (Gliese 887).

Misteriosa anomalia magnetica sotto l’Australia: incredibilmente, ha la stessa forma della “Terra dei canguri”I ricercatori dello CSIRO hanno scoperto un'enorme anomalia magnetica sotto i Territori del Nord in Australia.

Argomenti più discussi: Popolazione e sostenibilità: Siamo oltre le capacità della Terra; Popolazione: siamo troppi per le risorse del nostro pianeta; Siamo troppi per questo pianeta? Studio sulla sostenibilità; Nuovo studio: la Terra può reggere solo 2,5 miliardi di persone.

Zurich da record nel 2025. Utile del gruppo a 6,8 miliardi di dollari. Cedola su a 30 franchiIl gruppo elvetico Zurich apre la stagione dei bilanci 2025 delle assicurazioni europee comunicando un utile record di 6,8 miliardi di dollari (5,78 miliardi di euro al cambio di ieri). Un traguardo ... milanofinanza.it

Siamo passati dall'eccesso di autorità all'assenza totale di controllo E perchè si fa sempre più fatic aa dire di "no" x.com

Salve, buongiorno. Qualcuno sa se siamo stati scelti il progetto scelto veniamo contattati tramite email Oppure dobbiamo controllare noi nel caso in cui dobbiamo controllare dove si controlla - facebook.com facebook