Da otto settimane, l'Unione Europea monitora i costi della guerra legati all’energia, con un contatore che mostra una spesa di circa 500 milioni di euro al giorno. La cifra rappresenta le perdite accumulate quotidianamente a causa delle interruzioni e delle spese aggiuntive legate alla fornitura energetica. La somma, calcolata in modo costante, non si ferma e continua a crescere di giorno in giorno.

Il contatore scorre da otto settimane e non concede tregua. Segna una cifra tonda: mezzo miliardo di euro al giorno. Il costo della fiammata energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, nel monito di Ursula von der Leyen, rischia di lasciare cicatrici profonde sull'economia continentale «per mesi, se non anni». A Strasburgo, poco prima di varare la nuova cornice sugli aiuti di Stato, la presidente ha illustrato agli eurodeputati le cifre di una «dura realtà». In appena due mesi, la spesa dell’Ue per l’import di combustibili fossili è cresciuta di oltre 27 miliardi, rendendo ancora più urgente "accelerare sulle rinnovabili» e «tagliare la dipendenza».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Ue conta i danni della guerra: "500 milioni al giorno per l'energia"

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

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