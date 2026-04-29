L’Ucid Lazio ha organizzato un incontro a cui hanno partecipato ministri, politici e manager. Durante l’evento, è stata letta una lettera scritta dalla presidente del Consiglio, in cui si parla di unire le forze per una società più giusta concentrata sulla famiglia. La lettera rappresenta un messaggio diretto agli iscritti e segna un momento particolare, poiché è la prima volta che la premier si rivolge ufficialmente a questa realtà.

La “storica” lettera della premier Giorgia Meloni, che per la prima volta ha visto gli iscritti dell’Ucid destinatari di un messaggio dalla massima carica politica italiana, ha segnato la cena sociale dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, Gruppo Lazio, presieduto dall’avvocato Giuseppe Pedrizzi, lunedì sera nello Spazio 900 del Museo di Arte antica dell’Eur, a Roma. Alla presenza di circa 400 invitati, l’avvocato Giuseppe Pedrizzi ha accolto il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, i l ministro dello Sport Abodi, i sottosegretari Rauti, Frassinetti e Barelli, i presidenti di Commissione Gasparri e Osnato, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Aurigemma e l’assessore Baldassarre, oltre a una ventina tra senatori e deputati.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Ucid Lazio riunisce ministri, politici e manager. La lettera della Meloni: “Insieme per una società giusta incentrata sulla famiglia”

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