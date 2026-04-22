Il 27 aprile la cena sociale dell’Ucid Lazio | tra gli ospiti anche i ministri Tajani Casellati e Abodi

Il 27 aprile si è tenuta la cena sociale dell’UCID Lazio, un incontro tra imprenditori e dirigenti di orientamento cristiano. Tra gli ospiti presenti ci sono stati i ministri Tajani, Casellati e Abodi. L’evento si è svolto in una location dedicata ai partecipanti, con un focus sulla rete tra i membri e le istituzioni. La serata ha visto anche altri rappresentanti e figure di rilievo del mondo economico e politico.

Il Gruppo UCID Lazio, l’associazione che riunisce imprenditori e dirigenti di ispirazione cristiana, presieduto dall’Avv. Giuseppe Pedrizzi, torna a riunirsi per la tradizionale Cena di Apertura dell’Anno Sociale, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20.00 presso Spazio 900, nel Palazzo dell’Arte Antica all’EUR. L’appuntamento, che si svolge ogni anno, rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa dell’UCID e un’occasione di confronto tra esponenti del mondo ecclesiastico, istituzionale, economico e professionale. L’edizione 2026 è dedicata al tema “La famiglia al centro della società, l’impresa al centro dell’economia”, in una cornice che conferma il ruolo dell’UCID come punto di riferimento per i cattolici impegnati nell’impresa e nella vita pubblica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il 27 aprile la cena sociale dell’Ucid Lazio: tra gli ospiti anche i ministri Tajani, Casellati e Abodi Notizie correlate UCID Lombarda: 80 anni di storia, tra impegno sociale, crescita economica e sfide future al convegno UCID.L’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività. Meloni e la cena con Salvini e Tajani. L'input ai ministri: "Mettete le marce alte"Un vertice a cena, a casa di Giorgia Meloni , con al tavolo Matteo Salvini e Antonio Tajani .