Partire per una gita scolastica diventa un’impresa più complessa quando tra gli studenti ci sono ragazzi con bisogni speciali. Le scuole si impegnano a garantire risorse e supporto, ma spesso le difficoltà pratiche rallentano il percorso. Un esempio arriva da una classe difficile che ha affrontato il viaggio, dimostrando quanto sia importante mettere in campo strumenti concreti per creare un ambiente più equo.

Partire per una gita scolastica non è sempre facile, soprattutto quando si fa parte di una classe difficile. Ai piedi di un’alta montagna, noi alunni della classe 3ªF della Manlio Marinelli ci presentiamo divisi in tre gruppi equipaggiati in modo diverso: una decina di noi è vestita in modo adeguato, con cappotti, pantaloni e scarponi; un secondo gruppo indossa felpa e tuta, con sneakers sportive; gli ultimi, invece, sono in pantaloncini corti e maglietta con infradito ai piedi. La professoressa è esausta, ma non può permettere che alcuni di noi si ammalino, perciò decide di darci un nuovo cappotto, pantaloni e scarponi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inclusione, per una società più giusta. Risorse eque per crescere insieme

Approfondimenti su Inclusione Giusta

A pochi giorni dal Natale, a San Giovanni in Sugana, l’Associazione “Per crescere insieme” invita alla magia del concerto natalizio.

Il 29 dicembre 1925 a Milano si conclude la vita di una donna che, tra ospedali, ambienti politici e circoli rivoluzionari, ha dedicato il proprio impegno a costruire un’Italia più giusta e a promuovere l’uguaglianza di genere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inclusione Giusta

Argomenti discussi: Disabilità, a Tursi il convegno su Buone prassi, idee e prospettive per una società inclusiva; Disabilità e lavoro: buone prassi, idee e prospettive per una società inclusiva; Promuovere l’inclusione attraverso l’imprenditoria sociale: la Conferenza finale del progetto WISER; Dalla moda due progetti per favorire inclusione e sostenibilità.

Diverso a chi?, l’evento di arte ed inclusione fa il pieno di consensiDiverso a chi? è un evento che parla di persone, di opportunità e di futuro. Per Marlù sostenere iniziative che promuovono inclusione e consapevolezza significa contribuire a costruire una società ... newsrimini.it

Diabete e lavoro, firmato un accordo per l’inclusione e la prevenzione nei luoghi di lavoroFavorire l’integrazione delle persone con diabete nei luoghi di lavoro e promuovere sani stili di vita: firmato un protocollo tra FAND e Assimprenditori per combattere stigma e disinformazione. blitzquotidiano.it

L’Azienda Agricola Le Palme è una fattoria sociale riconosciuta a livello regionale, accreditata dalla SdS – Società della Salute. Rappresenta una realtà che integra agricoltura, educazione e inclusione sociale, promuovendo valori di rispetto, sostenibilità e pa facebook