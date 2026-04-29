A circa una settimana dalla morte di una donna avvenuta alle Banchelle di Trivigno, le prime risultanze dell'autopsia indicano che la causa è stata un'aggressione di animali che ha provocato uno shock emorragico. L'esame, svolto in un laboratorio specializzato, ha confermato che la vittima è stata sbranata da più animali. La cerimonia funebre si terrà domani alle 14 nella chiesa parrocchiale di San Siro.

Tirano (Sondrio), 29 aprile 2026 – Domani a una settimana esatta dalla sua orribile morte alle Banchelle di Trivigno, causata “da shock emorragico dovuto ad aggressione violenta di animali ”, nella chiesa parrocchiale di San Siro – anche l’orario, le 14.30, è verosimilmente quello dell’agguato fatale – saranno celebrati i funerali di Lucia Tognela. Ieri all’obitorio dell’ospedale a Sondrio l’autopsia sul suo corpo effettuata dall’anatomopatologo Luca Tajana dell’università di Pavia cui in mattinata era stato conferito l’incarico in Tribunale. Presente anche il milanese professor Andrea Gentilomo, medico legale tra i più quotati in Italia nominato consulente tecnico di parte da Valerio Ceconi, l’ uomo di 46 anni che per primo giovedì scorso ha trovato il corpo brutalmente dilaniato della povera donna e ha dato l’allarme.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lucia Tognela uccisa dal branco a Trivigno, l’autopsia dà le prime certezze: “Sbranata da animali”

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