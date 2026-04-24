Una donna di 59 anni è deceduta in seguito a un episodio in cui è stata attaccata da un gruppo di cani in una zona della Valtellina. Sul suo corpo sono stati trovati più segni compatibili con morsi. La Procura di Sondrio ha disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso. Le indagini sono in corso e coinvolgono le forze dell'ordine sul luogo dell'incidente.

Sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognela, 59 anni, di Bianzone (Sondrio) sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un’area boschiva di Trivigno, in territorio comunale di Tirano (Sondrio) quando attorno alle 15.30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l’allarme al 118 e ai carabinieri. Si è pensato inizialmente a un’aggressione da parte di lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato, invece, di un’aggressione da parte di un branco di cinque cani.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La 59enne Lucia Tognela sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsia

Notizie correlate

Sondrio, 59enne sbranata da un branco di cani: disposta l’autopsiaUna donna di 59 anni è stata ritrovata in un bosco in provincia di Sondrio con segni di morsi sul corpo.

Sbranata da un branco di cani, 59enne trovata morta in un bosco in ValtellinaStava facendo una passeggiata in un bosco di Trivigno, vicino a Sondrio, poi il dramma.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

La 59enne Lucia Tognela sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsiaSarà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognela , 59 anni, di Bianzone (Sondrio) sul cui corpo ci ... gazzettadelsud.it

Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di caniSessant'anni e madre di due figli: il corpo senza vita della donna è stato trovato nel pomeriggio di giovedì, nei boschi di Trivigno (Sondrio) ... milanotoday.it