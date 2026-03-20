Lucchese - Il personaggio Picchi | Vorrei restare rossonero La D? Non è ancora fatta ma

Alberto Picchi è tornato a giocare con la maglia della Lucchese, accettando con entusiasmo il progetto del patron Brunori. Nonostante la categoria dell’Eccellenza rappresenti una sfida complessa, l’ex calciatore si è subito inserito nel ruolo di titolare grazie alla sua esperienza. In un’intervista, Picchi ha dichiarato di voler restare rossonero, anche se la trattativa riguardante la “D” non è ancora conclusa.

Alberto Picchi è tornato a Lucca, sposando subito il progetto del patron Brunori, calandosi in una categoria ostica come l’Eccellenza e, ben presto, si è conquistato una maglia da titolare, grazie alla sua esperienza. Centrale di centrocampo, si è adattato anche a giocare al centro della difesa, quando si è presentata l’emergenza delle squalifiche. Andiamo a conoscerlo meglio. Lei conosce bene la piazza di Lucca, dove ha giocato con Pagliuca allenatore che, poi, ha seguito a Siena. Come mai è voluto tornare? "E’ vero, ho seguito Pagliuca a Siena e peccato non essere andato con lui a Castellammare di Stabia, perché, poi, salì in serie “B”. Ma, a parte questa battuta, sono felice di essere tornato in questa piazza importante che conosco molto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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