Lucca successo al San Luca per la prima valvoloplastica aortica

A Lucca è stata eseguita con successo la prima valvoloplastica aortica presso l’ospedale San Luca. L’intervento è stato condotto su una paziente in condizioni cliniche complesse, rappresentando un traguardo importante per la sanità locale. La procedura si inserisce in un percorso di innovazione e miglioramento delle tecniche di cura disponibili nella struttura sanitaria.

LUCCA – Un importante risultato per la sanità locale con la prima valvoloplastica aortica al San Luca di Lucca, eseguita con successo all’interno dell’ospedale cittadino su una paziente in condizioni cliniche particolarmente complesse. L’intervento è stato effettuato dall’equipe della Cardiologia dell’ospedale San Luca, diretta da Francesco Bovenzi, su una donna novantenne ricoverata in stato di grave instabilità circolatoria. La paziente presentava una severa stenosi della valvola aortica, che impediva il corretto flusso sanguigno dal cuore, causando difficoltà respiratorie e un quadro clinico compromesso. La procedura di valvoloplastica aortica è una tecnica mini-invasiva eseguita per via percutanea, generalmente in anestesia locale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Lucca, successo al San Luca per la prima valvoloplastica aortica Notizie correlate San Valentino di musica e luci soffuse al Jazzamore, sul palco Luca Quadrelli e Luca di LuzioSabato 14 febbraio il Jazzamore di Cesena celebra San Valentino con una serata speciale che unisce alta cucina e musica dal vivo. Madonna di San Luca, il passaggio fuori dalla materna comunale Grosso per mediare con i genitori laici. Cosa è successoBologna, 20 marzo 2026 – Alle 11,25 suona la campanella alla materna comunale Grosso. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Emergenze Pediatriche: Al San Luca di Lucca, Pediatri e Anestesisti Lavorano in Squadra; Notifica per pubblici proclami: ricorso Di Lucca A. contro il Ministero della Giustizia; Dalla diagnosi al periodo post operatorio: il grazie della paziente a tutto il personale; Gli Alpini al centro delle celebrazioni del 25 Aprile a Porcari. Lucca, al San Luca eseguita con successo in cardiologia la prima procedura di valvoloplastica aorticaLUCCA. Un nuovo traguardo per la Cardiologia del San Luca di Lucca. Per la prima volta nel presidio ospedaliero lucchese, l’équipe della struttura di Cardiologia, diretta da Francesco Bovenzi, ha es ... msn.com Telearena. . Vede un uomo uscire dalla chiesa di San Luca in Corso Porta Nuova con una statuetta sotto il braccio, lo segue e lo convince a restituirla. Protagonista il sindaco di san Mauro di Saline, Luciano Alberti, che definisce il suo un gesto di civismo. - facebook.com facebook : “ ” ` buff.ly/l0Q6qiT #Lucca #Pediatria #Emergenza #Formazione #Teamwork #Sanità #Bambini #Umanizzazione x.com