Alle 11:25, la campanella suona alla materna comunale Grosso di Bologna, dove i bambini arrivano correndo dall’area verde circostante e entrano nella scuola di via Erbosa 22. Poco prima, un gruppo di genitori laici si è presentato davanti alla scuola, chiedendo un confronto con gli insegnanti e l’amministrazione scolastica. La situazione ha portato a un momento di discussione tra le parti coinvolte.

Bologna, 20 marzo 2026 – Alle 11,25 suona la campanella alla materna comunale Grosso. I bimbi vocianti arrivano, correndo, da tutti i punti dell’area verde scolastica ed entrano nella scuola dell’infanzia di via Erbosa 22. Tutti dentro: arriva la Madonna di San Luca e, come deciso dall’assessore alla Scuola Daniele Ara, il cancellone sarà chiuso e l’icona resterà fuori. A salutarla sono i 14 bimbi autorizzati da entrambi i genitori. Madonna di San luca in Bolognina: il video L’escamotage per mediare con i genitori. Questo è l’escamotage inventato da Ara per mediare con i genitori contrari alla visita della Madonna di San Luca alla materna. Visita che si sarebbe limitata al giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca, il passaggio fuori dalla materna comunale Grosso per mediare con i genitori laici. Cosa è successo

Articoli correlati

Madonna di San Luca, il passaggio fuori da scuola divide i genitori. “Polemica sterile, è un’icona”. “Resti in chiesa”Bologna, 9 marzo 2026 – I genitori dei bambini della materna comunale Grosso si dividono sulla scelta di far passare fuori dal cortile della scuola...

Leggi anche: I genitori insorgono: "L’istruzione è laica". La Madonna di San Luca resta fuori dalla scuola

Tutti gli aggiornamenti su Madonna di San Luca il passaggio fuori...

Temi più discussi: Madonna di San Luca: il programma dei 4 giorni in Bolognina; Allarme all’asilo: sta passando la Madonna di San Luca; La Madonna di San Luca e – semplicemente – la laicità della scuola pubblica; Laicità della scuola, diventa un caso la tappa della Madonna di San Luca in Bolognina.

Madonna di San Luca: il programma dei 4 giorni in BologninaTanti appuntamenti: la visita a malati e sanitari di Villa Erbosa e la preghiera alle Cucine popolari. Domenica la benedizione solenne ... msn.com

Bologna: è scontro sulla visita a scuola della Madonna di San Luca | I genitori: Le istituzioni sono laicheBologna, è scontro sulla Madonna di San Luca: i genitori si oppongono durante a una visita a scuola organizzata dal parroco ... ilsussidiario.net

La Madonna delle Grazie all'interno della Cattedrale di San Lorenzo. La Madonna delle Grazie della Cattedrale di San Lorenzo è stata attribuita in passato alla scuola peruginesca, in particolare a Giannicola di Paolo, mentre oggi è largamente riconosciuta co - facebook.com facebook

Madonna di San Luca davanti alla scuola in Bolognina: genitori divisi e scontro politico x.com