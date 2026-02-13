San Valentino di musica e luci soffuse al Jazzamore sul palco Luca Quadrelli e Luca di Luzio

Luca Quadrelli e Luca di Luzio salgono sul palco del Jazzamore a Cesena per una serata di musica e luci soffuse, organizzata dopo settimane di preparativi per offrire un San Valentino diverso dal solito.

Sabato 14 febbraio il Jazzamore di Cesena celebra San Valentino con una serata speciale che unisce alta cucina e musica dal vivo. Protagonista dell'appuntamento sarà un duo d’eccezione: Luca Quadrelli al sax racconterà le più belle canzoni d’amore accompagnato dalla chitarra e di Luca di Luzio. La proposta gastronomica sarà invece una cena a tema dedicata alla coppia, studiata per sorprendere e sedurre il palato con equilibrio, creatività e materie prime selezionate. Per informazioni 0547 9176794. Al via la nuova rassegna culturale della banca, si parte con il volume "Lascia che la felicità ti accada" di Ana Maria Sepe e Anna De Simone🔗 Leggi su Cesenatoday.it

