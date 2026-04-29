Lucca danza | il Dance Meeting celebra Monica Bocci con l’Opéra

Dal 8 al 24 maggio 2026 si svolgerà a Lucca il Dance Meeting, un evento dedicato alla danza che quest’anno rende omaggio a Monica Bocci, fondatrice del festival. La celebrazione prevede una performance dell’Opéra di Parigi e una mostra promossa dalla Pina Bausch Foundation. La manifestazione si svolge nel centro storico della città, attirando appassionati e professionisti del settore. La rassegna comprende spettacoli, workshop e incontri con artisti e coreografi.

? Cosa sapere Il Dance Meeting di Lucca si terrà dall'8 al 24 maggio 2026.. L'edizione tributa la fondatrice Monica Bocci con l'Opéra di Parigi e la Pina Bausch Foundation.. L’8 maggio 2026 Lucca darà il via a un nuovo capitolo del Dance Meeting, un appuntamento che dall’8 al 24 maggio trasformerà la città in un centro nevralgico per la danza internazionale, onorando la memoria di Monica Bocci. Il festival, che si estenderà per oltre due settimane, assume quest’anno un valore simbolico profondo. La manifestazione è infatti interamente dedicata alla fondatrice dell’evento, scomparsa la scorsa estate, una figura che ha segnato profondamente il tessuto culturale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca danza: il Dance Meeting celebra Monica Bocci con l’Opéra Notizie correlate Leggi anche: Dopo la "rhythm dance" sulle note dei Backstreet Boys, la coppia azzurra arriva quinta e si gioca la medaglia di danza sul ghiaccio con la "free dance" Spiegare la piezoelettricità con la danza: Sofia Papa vince il contest "Dance your PhD"Pisa, 14 marzo 2026 - “Di cosa tratta la tua ricerca di dottorato?” è una domanda che molti ricercatrici e ricercatori si sentono fare spesso. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dance Meeting Lucca 2026: Gala Le stelle di oggi e di domani; L'8 maggio al teatro del Giglio il Ballet Gala inaugura le iniziative del Dance Meeting di Lucca; Incontro di Danza Lucca 2026: Gala Le stelle di oggi e di domani; Giovani talenti al Fraschini con madrina Nicoletta Manni. Lucca dall’8 al 24 maggio torna ad essere il cuore pulsante della danza internazionale con Dance MeetingLa manifestazione sarà dedicata all'insegnante di danza e fondatrice del Dance Meeting Lucca Monica Bocci, scomparsa la scorsa estate ... luccaindiretta.it Dance Meeting Lucca, la febbre della danza coinvolge la città dall’8 al 24 maggioLa manifestazione sarà dedicata all'insegnante di danza e fondatrice del Dance Meeting Lucca Monica Bocci, scomparsa la scorsa estate ... luccaindiretta.it La città che danza, il futuro che prende forma. Dance Meeting Lucca 2026 Lucca si prepara a diventare ancora una volta il cuore pulsante della danza internazionale. Dall’8 al 24 maggio 2026 torna il Dance Meeting Lucca, una delle manifestazioni più import - facebook.com facebook