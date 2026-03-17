Spiegare la piezoelettricità con la danza | Sofia Papa vince il contest Dance your PhD

Una ricercatrice ha vinto un contest dedicato alla comunicazione scientifica attraverso la danza. La sua presentazione ha spiegato il fenomeno della piezoelettricità utilizzando movimenti coreografici, rendendo comprensibile un concetto complesso. L’evento si è svolto in una città universitaria, coinvolgendo numerosi partecipanti e pubblico. La vincitrice ha presentato il suo lavoro davanti a una giuria composta da esperti e appassionati.

Pisa, 14 marzo 2026 - “Di cosa tratta la tua ricerca di dottorato?” è una domanda che molti ricercatrici e ricercatori si sentono fare spesso. Sofia Papa, al terzo anno del PhD in Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha risposto con la video-danza ‘PIEZODANCE’, che si è aggiudicata il primo premio assoluto della 18° edizione di ‘Dance your PhD’, il contest internazionale indetto da American Association for the Advancement of Science (AAAS) e dalla rivista Science, e sponsorizzato dalla società di intelligenza artificiale e tecnologia quantistica SandboxAQ, per spiegare l’argomento della propria tesi di dottorato con l’uso di mezzi artistici (la danza, la performance e il video). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spiegare la piezoelettricità con la danza: Sofia Papa vince il contest "Dance your PhD" Articoli correlati Leggi anche: Dopo la "rhythm dance" sulle note dei Backstreet Boys, la coppia azzurra arriva quinta e si gioca la medaglia di danza sul ghiaccio con la "free dance" Over Dance Milano, quando la danza è lavoro di gruppo“Over Dance Milano”, cioè la gioia di danzare ancora, è un nuovo format che la Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia, diretta da Gigi... Una raccolta di contenuti su Sofia Papa Discussioni sull' argomento Una coreografia per spiegare la piezoelettricità: Sofia Papa si aggiudica il primo premio del contest internazionale 'Dance your PhD'; Premio mondiale a dottoranda Sant’Anna. Una coreografia per spiegare la piezoelettricità: Sofia Papa si aggiudica il primo premio del contest internazionale 'Dance your PhD'Di cosa tratta la tua ricerca di dottorato? è una domanda che molti ricercatrici e ricercatori si sentono fare spesso. Sofia Papa, al terzo anno del PhD ... gonews.it La scienza si trasforma in danza, primo premio all'italiana Sofia Papa(ANSA) - ROMA, 16 MAR - I complessi movimenti delle cariche elettriche si trasformano in danza: si chiama Piezodance ed è il video realizzato dall'italiana Sofia Papa, dottoranda della Scuola Superior ... msn.com