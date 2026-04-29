Luca Di Zio di Cepagatti nominato segretario nazionale dell' Unione Bonsaisti Italiani

Luca Di Zio, membro fondatore e attuale segretario dell'Abruzzo Bonsai Club, è stato nominato segretario nazionale dell'Unione Bonsaisti Italiani. La nomina è stata comunicata dall’associazione di appartenenza, che ha ufficializzato la sua nuova carica. La notizia riguarda un rappresentante di Cepagatti, cittadina della regione. La nomina si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dell’organizzazione.

L’Abruzzo Bonsai Club annuncia che il proprio socio fondatore e attuale segretario, Luca Di Zio, è stato nominato segretario nazionale dell’Ubi – Unione Bonsaisti Italiani. La nomina è avvenuta in occasione dell’ultimo congresso nazionale Ubi che si è tenuto il 25 e 26 aprile ad Arco in provincia.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Sindacati, Luca Greco nominato nuovo segretario generale della Fillea CgilLuca Greco è stato eletto venerdì 17 all’unanimità dall’assemblea generale della Fillea, segretario generale della Fillea Cgil di Ferrara, la... Sulpl, il parmense Nicolas Brigati nominato Segretario Generale Aggiunto NazionaleNuovo e importante incarico nazionale per il parmense Nicolas Brigati, nominato Segretario Generale Aggiunto Nazionale del SULPL – Sindacato Unitario... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lo scorrere del tempo secondo. Luca Ravenna; Sparatoria sul lungomare di Rossano, Giovanni De Luca resta in carcere; Lite zio-nipote per un orto, il giallo del colpo di pistola; Addio a Silvana Rore colonna portante del ristorante Del Monte. Luca Di Zio di Cepagatti nominato segretario nazionale dell'Unione Bonsaisti ItalianiNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... ilpescara.it Buon 25 aprile nonno Natale Stefano Di Giacomo Giovanni Di Giacomo Giorgio Di Giacomo Luca Di Giacomo Alessandro Di Giacomo Zio Paolo Di Giacomo Marco Di Giacomo Jacqueline Di Giacomo - facebook.com facebook