Sindacati Luca Greco nominato nuovo segretario generale della Fillea Cgil

Venerdì 17, l’assemblea generale della Fillea Cgil di Ferrara ha eletto all’unanimità Luca Greco come nuovo segretario generale. Greco guiderà la categoria che si occupa dei lavoratori nei settori delle costruzioni, tra cui edilizia, cemento, laterizi, lapidei e legno-arredo. La nomina è stata approvata durante la riunione, in cui sono stati presentati i candidati e si sono svolte le votazioni.