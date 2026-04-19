Sindacati Luca Greco nominato nuovo segretario generale della Fillea Cgil
Venerdì 17, l’assemblea generale della Fillea Cgil di Ferrara ha eletto all’unanimità Luca Greco come nuovo segretario generale. Greco guiderà la categoria che si occupa dei lavoratori nei settori delle costruzioni, tra cui edilizia, cemento, laterizi, lapidei e legno-arredo. La nomina è stata approvata durante la riunione, in cui sono stati presentati i candidati e si sono svolte le votazioni.
Luca Greco è stato eletto venerdì 17 all’unanimità dall’assemblea generale della Fillea, segretario generale della Fillea Cgil di Ferrara, la categoria che segue i lavoratori dei comparti che compongono il settore delle costruzioni: edilizia, cemento, laterizi, lapidei, legno-arredo.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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