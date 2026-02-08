Sulpl il parmense Nicolas Brigati nominato Segretario Generale Aggiunto Nazionale

Sulpl, il parmense Nicolas Brigati è stato nominato nuovo Segretario Generale Aggiunto Nazionale. Un incarico di rilievo che mette in evidenza la sua crescita all’interno del sindacato e la fiducia riposta in lui a livello nazionale.

Nuovo e importante incarico nazionale per il parmense Nicolas Brigati, nominato Segretario Generale Aggiunto Nazionale del SULPL – Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale??. In servizio nella Polizia Locale da sette anni, Brigati è attivo nel sindacato da quattro anni e ha maturato una.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Nicolas Brigati

