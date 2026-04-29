L’U17 battuta dal Pisa

Nel match tra l’Under 17 di casa e la Reggiana, il Pisa si è imposto con un risultato di 2-1. La partita si è conclusa con i gol di Paolini e Bertacca per i padroni di casa, mentre la Reggiana ha segnato un solo gol. Entrambe le squadre hanno schierato diverse sostituzioni nel corso del secondo tempo, con alcuni giocatori che sono entrati al 15’, al 23’ e al 41’ minuto.

PISA 2 REGGIANA 1 PISA: Paolini, Bertacca, Minisini (15’ st Lanza), Marra (41’ st Perjoni), Organi, Rossi, Bernardini (23’ st Ietro), Lucarelli (23’ st Simonini), Ghizzani (23’ st Paoletti), Saviozzi (15’ st Rocca), Lelli (15’ st Lombardi). A disp. Degli Innocenti, Lucchesi, Masini. All. Murras. REGGIANA: Carrara, Delrio (1’ st Nicolini), Di Lieto (1’ st D’Addabbo; 30’ st Ricciardi), Genova (1’ st Di Nicuolo), Magnanini, Bianchi (1’ st Simoni), Cavazzi, Puccio (1’ st Menegazzo), Eulisi, Domini (26’ st Farioli), Bacchi (15’ st Koguashvili). A disp. Valentini. All. Bertacchi. Reti: 15’ Ghizzani (P), 24’ Magnanini (R); 11’ st Saviozzi (P). Note: ammoniti Ghizzani (P) e Di Lieto (R).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’U17 battuta dal Pisa Notizie correlate Folgor Marlia U17 domina la Pisa World Cup: finale al cardiopalmaLa Folgor Marlia Women Under 17 ha conquistato il titolo della Pisa World Cup 2026, sconfiggendo il Livorno Women in una finale decisa negli ultimi... Leggi anche: Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, dal 19 al 22 febbraio l’11esima edizione a Pisa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’U17 battuta dal Pisa; Torneo delle Regioni C5 U17. Prima giornata tra dominio e equilibrio, successi netti e vittorie al fotofinish: i risultati; ALMA FANO. Un provino con l'Atalanta per due baby; Under 17, è festa Angelana - I giallorossi volano in A1. Portogallo campione del mondo U17. Battuta in finale l'Austria: primo trofeo per i lusitaniPortogallo campione del mondo Under 17. I lusitani hanno battuto in finale l'Austria ad Al Rayyan per 1-0 grazie al gol di Anisio Cabral, attaccante del Benfica U19 che chiude il torneo con 7 reti, a ... tuttomercatoweb.com U17, vola l’Inter di Handanovic: 3-0 al Verona nello scontro diretto e primo posto matematicoI nerazzurri vincono e chiudono la regular season in testa con una giornata di anticipo: a segno Owusu, Dade Lombardi e Matarrese ... msn.com Si ferma in finale il cammino della Tieffe U17 regionale, battuta nello spareggio promozione dalla Sancataldese. A Petralia Soprana hanno la meglio i verdeamaranto, ma il risultato non cancella una grandissima stagione dei ragazzi classe 2010 di mister Mar - facebook.com facebook