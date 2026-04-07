La squadra Under 17 femminile della Folgor Marlia si è aggiudicata la Pisa World Cup 2026, vincendo la finale contro il Livorno Women. La partita si è conclusa negli ultimi minuti, con un risultato che ha deciso il campionato. La gara si è svolta in modo intenso e combattuto fino al fischio finale.

La Folgor Marlia Women Under 17 ha conquistato il titolo della Pisa World Cup 2026, sconfiggendo il Livorno Women in una finale decisa negli ultimi istanti. Il successo è arrivato dopo un percorso quasi impeccabile iniziato il 3 aprile. L’evento è partito venerdì 3 aprile con la sfilata di apertura, un momento che ha permesso di presentare ufficialmente tutte le squadre partecipanti al torneo internazionale giovanile. Le biancoazzurre sono state inserite nel girone A insieme a formazioni come lo Spezia Femminile, la Worange Cf Pistoiese e lo stesso Livorno Women. Il cammino verso la vittoria è stato segnato da una superiorità tecnica evidente sin dalle prime ore di sabato, quando si sono svolte le partite di qualificazione tra mattina e pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folgor Marlia U17 domina la Pisa World Cup: finale al cardiopalma

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