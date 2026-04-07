Gorle BG 40enne marocchino fugge da posto di controllo della polizia | arrestato dopo inseguimento a 140 km h - VIDEO

Un uomo di 40 anni di origini marocchine è stato arrestato dopo aver tentato di evitare un controllo di polizia a Gorle, in provincia di Bergamo. Durante l'inseguimento, il conducente ha raggiunto i 140 kmh e ha compiuto manovre pericolose, tra cui sorpassi azzardati e inversioni di marcia. Il veicolo è stato fermato dopo alcuni chilometri, con l'uomo che è stato portato in caserma.

Durante la fuga, il conducente ha effettuato manovre pericolose, tra cui sorpassi azzardati, attraversamenti con semaforo rosso e tratti contromano, raggiungendo velocità fino a circa 140 chilometri orari anche in ambito urbano Un inseguimento ad alta velocità, concluso con un incidente e un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gorle (BG), 40enne marocchino fugge da posto di controllo della polizia: arrestato dopo inseguimento a 140 km/h - VIDEO Gatteo, inseguimento a 120 km/h: 59enne fugge da un posto di bloccoFolla Inseguita a Gatteo: Cinquantanovenne Denunciato per Resistenza a Pubblico Ufficiale Un inseguimento ad alta velocità ha scosso la tranquillità... Scappa a 140 km/h: 39enne clandestino e senza patente non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimentoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Temi più discussi: Gorle, scappa con l’auto fra sterrati e campi a 140 all’ora: arrestato; Inseguimento a folle velocita' nella Bergamasca, 40enne arrestato per resistenza; Non si ferma all’alt, il folle inseguimento tra sorpassi a 140 all'ora e semafori rossi VIDEO; Senza patente non si ferma all’alt, arrestato dopo un folle inseguimento: sorpassi a 140 km/h e semafori rossi. Non si ferma all’alt, il folle inseguimento tra sorpassi a 140 all'ora e semafori rossi VIDEOSorpassi azzardati, strade imboccate contromano, semafori rossi e velocità fino a circa 140 all'ora. È stato un inseguimento al cardiopalma quello di ... ilgazzettino.it Inseguimento a folle velocita' nella Bergamasca, 40enne arrestato per resistenzaSorpassi azzardati, strade imboccate in contromano, semafori rossi e incroci bruciati e velocita' che raggiungevano punte di circa 140 chilometri ... notizie.tiscali.it Viaggiava anche a 140 km/h, contromano e nei centri abitati: preso a Fiobbio https://myvalley.it/2026/04/fugge-dai-carabinieri-inseguimento-da-gorle-ad-albino/ #Carabinieri #sicurezza #ValSeriana #albino #giustizia - facebook.com facebook Tra Gorle e Albino, un 39enne marocchino senza patente e irregolare sul territorio nazionale fugge all’alt dei carabinieri: contromano, semafori bruciati, sorpassi azzardati, fino a 140 km/h. Auto ribaltata, arresto, nulla osta all’espulsione. x.com