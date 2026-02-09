Percorso immersivo Le Virtù Nascoste nell' ambito dell’iniziativa Oltre gli scaffali | il Tesoro nascosto della BUN

La Biblioteca Universitaria di Napoli apre un nuovo percorso multimediale chiamato “Le Virtù Nascoste”. Si tratta di un’esperienza che unisce tecnologia, ricerca e narrazione per far conoscere una scoperta di grande valore storico. L’iniziativa fa parte di “Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN” e mira a coinvolgere il pubblico in un viaggio tra passato e presente, svelando dettagli e curiosità che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.

