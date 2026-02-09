Percorso immersivo Le Virtù Nascoste nell' ambito dell’iniziativa Oltre gli scaffali | il Tesoro nascosto della BUN

Da napolitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Universitaria di Napoli apre un nuovo percorso multimediale chiamato “Le Virtù Nascoste”. Si tratta di un’esperienza che unisce tecnologia, ricerca e narrazione per far conoscere una scoperta di grande valore storico. L’iniziativa fa parte di “Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN” e mira a coinvolgere il pubblico in un viaggio tra passato e presente, svelando dettagli e curiosità che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.

La Biblioteca Universitaria di Napoli, nell’ambito dell’iniziativa “Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN”, inaugura il percorso multimediale “Le Virtù Nascoste”, un progetto che coniuga ricerca, tecnologia e narrazione per riportare alla luce una scoperta di eccezionale valore storico.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su BUN ricerca

X Factor 2025, quinto live: il maxi bun dell'ospite Levante e tutti gli altri beauty look della serata

Il patrimonio "invisibile". Svelato il tesoro nascosto: i depositi dell’Archeologico visitabili con seimila reperti

Ancona svela il suo patrimonio nascosto: al Museo Archeologico Nazionale delle Marche sono ora esposti oltre seimila reperti, finora celati in ambienti degradati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su BUN ricerca

Percorso immersivo Le Virtù Nascoste nell'ambito dell’iniziativa Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUNLa Biblioteca Universitaria di Napoli, nell’ambito dell’iniziativa Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN, inaugura il percorso multimediale Le Virtù Nascoste, un progetto che coniuga ri ... napolitoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.