Lotto in a Santa Maria Capua Vetere CE vinti oltre 23mila euro

Un'estrazione del Lotto ha portato a un premio di oltre 23mila euro a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'evento si è verificato martedì 28 aprile 2026 in via Alcide De Gasperi. La vincita riguarda un biglietto acquistato in quella zona, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul metodo di gioco o sul numero fortunato.

Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 28 aprile 2026, in Via Alcide De Gasperi a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,8 milioni di euro, per un totale di 454,3 milioni di euro da inizio 2026. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, in a Santa Maria Capua Vetere (CE) vinti oltre 23mila euro Notizie correlate Lotto, vinti oltre 23mila euroNell'estrazione di sabato 28 febbraio 2026, un fortunato giocatore di Cogoleto si è portato a casa la cifra più alta di giornata Liguria protagonista... Torna "La Sgambettata" a Santa Maria Capua VetereUna giornata all’aria aperta, tra movimento, socialità e scoperta del territorio: il 26 aprile torna a Santa Maria Capua Vetere “La Sgambettata”,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: SuperEnalotto, Campania protagonista - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Pnrr, sprint bonifiche: in Campania 60 milioni per 15 emergenze; Santa Maria Capua Vetere, revolver in casa: scatta la denuncia - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Pusher albanese arrestato a Santa Maria Capua Vetere. Lotto, a Santa Maria Capua Vetere vinti oltre 23mila euroIl Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 28 aprile 2026, in Via Alcide De Gasperi a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, vinti ... ilmattino.it A S.Maria C.V. vinti oltre 23mila euro al lottoS.MARIA C.V. – Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 28 aprile 2026, in Via Alcide De Gasperi a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, vinti 23.750 ... casertace.net La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, e disposto il sequestro della salma per l'autopsia. Sequestrata dai militari anche la cartella clinica per accertare se si tratti o meno di un caso di malasanità - facebook.com facebook