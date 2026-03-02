Lotto vinti oltre 23mila euro

Nel concorso del 28 febbraio, il Lotto ha registrato una vincita superiore ai 23 mila euro in Liguria. Secondo quanto riportato da Agipronews, un giocatore della regione ha centrato la cifra vincente. La schedina fortunata è stata convalidata in un punto vendita locale, portando a un risultato significativo per chi ha partecipato. La vincita rappresenta uno dei premi più consistenti di questa estrazione.

Nell'estrazione di sabato 28 febbraio 2026, un fortunato giocatore di Cogoleto si è portato a casa la cifra più alta di giornata Liguria protagonista con il Lotto. Nel concorso di sabato 28 febbraio, come riporta Agipronews, centrato un colpo da 23.750 euro in via Rati a Cogoleto, il più alto della giornata. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale oltre 253 milioni da inizio anno.