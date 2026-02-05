Contrasto al gioco d' azzardo blitz dei carabinieri in 20 sale slot | multe per migliaia di euro

I carabinieri di Ferrara hanno condotto un blitz in 20 sale slot della zona. Durante l’operazione, sono state elevate multe per migliaia di euro a causa di irregolarità e violazioni delle norme. L’obiettivo è rafforzare i controlli contro il gioco d’azzardo patologico e tutelare la salute pubblica.

Sale giochi nel mirino dei carabinieri. Arrivano le maxi multe. Continua l'impegno dell'Arma, ed in particolare del Comando provinciale di Ferrara, nel monitoraggio del territorio e nella tutela della salute pubblica per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

