Guidonia | controlli in sale gioco denunciati tre gestori multe per oltre 2 mila euro

I carabinieri di Tivoli, con l’aiuto dei militari dell’Ispettorato del lavoro, hanno fatto irruzione in tre sale gioco a Guidonia Montecelio. Tre gestori sono stati denunciati e multati per più di duemila euro. I controlli sono stati rapidi e mirati, e l’operazione ha portato subito ai primi risultati.

I carabinieri della compagnia di Tivoli, supportati dai militari del nucleo dell'ispettorato del lavoro, hanno condotto un servizio di controllo in tre sale gioco situate a Guidonia Montecelio. Durante queste operazioni, i tre titolari e gestori degli esercizi ispezionati sono stati denunciati per la violazione della normativa di settore. Violazioni e Sanzioni. Gli imprenditori, di età compresa tra i 22 e i 46 anni, sono stati deferiti per diverse irregolarità, tra cui la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, l'assenza di formazione adeguata per i lavoratori e la mancanza dell'autorizzazione necessaria per i sistemi di videosorveglianza installati nei locali.

